Albero crolla dopo l'urto e si abbatte sulle auto in sosta: tragedia sfiorata alla Villa comunale

Tragedia sfiorata ieri mattina in via Raffaele Paolucci, strada che costeggia la Villa comunale, a Chieti. Un albero è crollato dopo essere stato urtato, durante una manovra, da un container della ditta che dovrà eseguire i lavori di riqualificazione dell’ ex campetto di basket. La piana si è abbattuta sulle auto in sosta danneggiandole seriamente. Il caso ha voluto che in quel momento non passassero persone ma sulla via, dietro la Casina dei Tigli, si trova la scuola primaria Cesarii. La strada è stata chiusa al traffico per consentire ai vigili del fuoco la rimozione del grosso albero, visibilmente malmesso. «Il riassetto della Villa comunale ha anticipato le azioni di monitoraggio sul verde pubblico della zona – fa sapere l’assessore al Verde Chiara Zappalorto - Dovranno essere rimosse le alberature pericolose classificate in classe D e considerate a massima pericolosità, mentre sono state già evidenziate e ricontrollate quelle che figurano in classe C. La pianta caduta era fra quelle in classe C/D che sarebbero state controllate in questi giorni e le cui condizioni confermano la diagnosi stilata dall’agronomo incaricato dal Comune come uno degli esemplari a rischio, ciò che la caduta ha dimostrato. La ditta ha subito attivato le procedure volte a stabilire i danni causati per i conseguenti risarcimenti».



I lavori al campetto della Villa, per un importo di circa 200mila euro stanziati dalla Regione, sono stati consegnati ieri ed entreranno nel vivo dalla settimana prossima, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Rispoli. Si rimuoverà il vecchio edificio che ospitava gli spogliatoi, oggi fatiscente e inagibile, si ripristinerà il campo rifacendo completamente il manto di gioco e creando una sorta di palcoscenico permanente nella parte addossata a Villa Frigerj per ospitare eventi non solo sportivi.