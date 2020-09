Celano, otto positivi. Il sindaco: «Si tratta di un'intera famiglia, sono asintomatici»

Un’ondata di Covid-19 a Celano che sta allarmando l’intera popolazione: ieri sono stati ben otto i nuovi casi. E’ stato il sindaco Settimio Santilli a dare la noitzia: «Mi è stata notificata la nota dalla Asl nella quale mi sono stati comunicati 8 casi positivi al Covid-19 di persone di Celano. Gli 8 casi sono tutti riferibili e circoscritti ad un solo nucleo familiare che ha avuto “contatto stretto” con il primo caso positivo di oltre una settimana fa. Le persone stanno bene e sono in quarantena già da oltre una settimana».



«A loro esprimo la massima solidarietà e vicinanza. Stiamo continuando di concerto con la Asl, i medici di base e la Clinica L’Immacolata di Celano a sottoporre a tampone tutti coloro che hanno avuto un “contatto stretto” con i casi positivi degli scorsi giorni. Ad oggi, in questa settimana abbiamo avuto oltre 60 tamponi negativi. Tuttavia gli esiti dei tamponi sono ancora in aggiornamento per altre persone che vi si sono sottoposte ieri. Il responso e quadro completo dovremmo averlo per fine settimana. Rinnovando gli auguri di pronta guarigione a tutti i contagiati, torno a raccomandare assolutamente a tutti i cittadini di rispettare le regole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA