Carlo Verdone a Pescara: «Vorrei girare un film in Abruzzo»

Ha espresso il desiderio di poter girare un film in Abruzzo. Così Carlo Verdone, che oggi pomeriggio al cinema Arca (Pescara) ha presentato in anteprima con un brillante Rocco Papaleo, il suo nuovo film "Si vive una volta sola" in uscita nelle sale il 26 febbraio. «L'Abruzzo - continua l'attore romano - è una terra bellissima, a cui io sono molto legato, ho lavorato ad Assergi, qui ho molti amici».