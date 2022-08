Cade sul trinciaerba: all'ospedale con gravi ferite

Stava lavorando in un terreno di proprietà, quando, molto probabilmente per una disattenzione nel corso di una manovra, ha urtato contro il ramo di un albero. Un agricoltore di 72 anni, M.D.C. di Catignano (Pescara), è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.

L'uomo stava lavorando il terreno con il trattore, quando è andato contro il ramo di un albero: l'urto lo ha sbalzato dal mezzo e, nel ricadere a terra, l'uomo è finito con un braccio sul trinciaerba provocandosi vaste ferite. Sul posto il 118 con un'ambulanza e poi con l'elisoccorso e i carabinieri di Penne coordinati da Pasquale Columbaro. Durante il soccorso l'agricoltore è sempre rimasto cosciente.