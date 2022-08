Cade da cavallo, Patrizio Tupone muore dopo due mesi e mezzo di coma

Quasi due mesi e mezzo di coma alla rianimazione dell'ospedale di Pescara e, purtroppo, Patrizio Tupone, 63 anni, di Sant'Apollinare Chietino, non ce l'ha fatta.



È deceduto l'altra sera dopo una lunga agonia. Stimato e benvoluto, Patrizio era caduto da cavallo lo scorso 5 giugno battendo pesantemente la testa sulla strada sterrata. Un colpo violento che gli ha causato pesanti ripercussioni.



Con altri due amici stava facendo una passeggiata nell'agro del paese quando improvvisamente c'è stata la rovinosa e nefasta caduta. Non portava il casco ed ha riportato un grave trauma cranico. Le condizioni sono apparse subito molto gravi. Trasferito in elisoccorso, i sanitari hanno provato in tutti i modi di salvarlo.