Bulli, pedofili, violenze sessuali di gruppo: è allarme in Abruzzo

In Abruzzo cresce la cessione di stupefacenti da parte di giovani. Si ripetono gravissimi episodi di violenza sessuale di gruppo. In aumento i reati su pedopornografia, crescono fenomeni di bullismo, atti persecutori e violenza fisica tra genitori con coinvolgimento dei figli, di frequente assai piccoli. È la fotografia sull’andamento della giustizia nella regione, delineata durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario aperto ieri presso la Corte d’Appello dell’Aquila dal presidente, Fabrizia Francabandera e dal procuratore generale, Pietro Mennini, alla presenza di rappresentanti del Csm, dell’Avvocatura e delle autorità istituzionali, militari e religiose.Nel settore civile, e seppure in misura minore anche in quello penale, si è avuto un trend declinante dei nuovi procedimenti registrati e l’aumento di quelli definiti. Le sopravvenienze risultano però ancora troppe, rispetto alle risorse umane di cui si dispone con conseguenze che si riverberano sullo smaltimento dei fascicoli arretrati. E proprio sulla dotazione organica dito puntato sulla scarsità del personale, soprattutto amministrativo, che ha fatto registrare un -18 per cento. Per quanto concerne i tempi medi di durata dei procedimenti, questi hanno fatto registrare una lieve riduzione al netto comunque perdurante variabilità dovuta al tipo di giudizio.L'articolo completo nell'edizione cartacea del Messaggero Abruzzo, oggi in edicola