Donna di 69 anni uccisa a coltellate nel centro di Bucchianico: fermato il figlio

Una donna di 69 anni è stata uccisa in una casa che si trova in un vicolo del centro di Bucchianico, paese in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa dal figlio 50enne che è stato poi bloccato dai carabinieri. La donna è stata trovata questa mattina riversa a terra, senza vita, nella sua abitazione, in strada Cappellina San Camillo, in pieno centro storico. Sul posto anche il 118, ma i soccorsi sono stati vani: la donna era già morta. Il figlio si trova ora in stato di arresto. La donna sarebbe stata uccisa a coltellate in camera da letto dopo una lite con un coltello da cucina.

Notizia in aggiornamento