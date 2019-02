Autostrada, verifiche urgenti in Abruzzo: stop al traffico pesante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Divieto di transito ai mezzi pesanti di tonnellaggio superiore alle 3,5 tonnellate (a pieno carico) dal 12 al 15 febbraio nel tratto della A24 compreso tra gli svincoli di Assergi e Colledara/S. Gabriele, in Abruzzo, sulla carreggiata est (direzione Teramo). Lo ha comunicato, ieri, Strada dei Parchi, società che gestisce A24 e A25. La motivazione: «Urgenti e inderogabili attività di monitoraggio». Si tratta del secondo divieto in due giorni, dopo quello che ha interessato lo svincolo dell'uscita di Tornimparte, oggetto di un servizio di Striscia la Notizia.Il tratto Assergi-San Gabriele era tra quelli già oggetto di attenzioni speciali per la presenza di alcuni viadotti che avrebbero bisogno di interventi di messa in sicurezza. Srada dei Parchi ha fatto sapere che «per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e per i pullman provenienti da Roma/L’Aquila e diretti verso Teramo, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Assergi. Tuttavia, considerate le limitazioni al traffico esistenti sulla SP86 tra la SS80 ed Assergi, si consiglia di uscire dall’A24 allo Svincolo di L’Aquila Est e, percorrendo la SS17 (Piani dei Navelli), di proseguire sulla A25 dallo Svincolo di Bussi/Popoli; oppure si consiglia di uscire dall’autostrada A24 allo svincolo dell’Aquila Ovest e percorrere la SS80 per il Valico delle Capannelle. Per le lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare l'autostrada A25 Torano-Pescara per proseguire sull’A14 in direzione Giulianova/Teramo. A causa di possibili rallentamenti sul tratto autostradale oggetto del provvedimento, per le lunghe percorrenze si consiglia a tutti i veicoli di utilizzare l’autostrada A25».