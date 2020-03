TERAMO Alle 9 di questa mattina, alla ASL di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 33. Di questi, 10 sono ricoverati in Malattie Infettive, 3 sono in Rianimazione Covid a Teramo, 17 sono ricoverati nei Reparti Covid dell’Ospedale di Atri e 3 in Rianimazione sempre ad Atri.



Due pazienti che erano ricoverati nella Rianimazione di Atri, sono deceduti. Ultimo aggiornamento: 12:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA