Atletica, L’Aquila in evidenza in Italia grazie al tricolore di Giovanni Mazzette

In pieno autunno continuano i successi dell’Atletica L’Aquila che con Giovanni Mazzette sale sul podio della finale di Coppa Italia specialità Lanci Paralimpici, svoltasi a Narni Scalo (Terni) nei giorni scorsi. Alla manifestazione di Narni, organizzata presso gli impianti sportivi Bertolini di Narni Scalo, erano iscritti trentasette atleti in rappresentanza di quattordici società sportive, che si sono cimentati in sfide nel getto del peso, lancio del giavellotto e lancio della clava. Mazzette ha vinto la gara di getto del peso categoria F46 realizzando la misura di 8,86 metri vicina al suo personale di 9,19 metri. La prestazione di Mazzette, è stata ostacolata dalla pioggia caduta e che ha reso viscida la pedana di lancio.



La competizione era l’occasione per Mazzette di poter migliorare il suo personale che costituisce anche la migliore prestazione italiana assoluta di categoria e che ha ottenuto all’Aquila lo scorso 30 di settembre, in occasione della rassegna regionale Fispes. Con questa gara l’atleta, che da quest’anno veste i colori paralimpici dell’Atletica L’Aquila, del progetto “Atleticamenteinsieme”, chiude una stagione agonistica di tutto rispetto a cui si aggiunge l’argento conquistato nei 200 metri piani ai tricolori di Jesolo a settembre scorso.



Al successo di Mazzette si associa il buon risultato del giovane mezzofondista Francesco Larcinese, che a Rieti, in occasione di una rassegna interregionale di mezzofondo, sempre in questo mese di ottobre, ha ottenuto il Personal best nei 3000 metri piani correndo la distanza in 9’05”6 che migliora di quasi venti secondi il precedente di 9’25”00. Altra giovane in evidenza è Sara Togna, che nei campionati regionali Ragazze ha conquistato la medaglia di bronzo nel salto in lungo.



Con questi risultati più che positivi, si chiude la stagione agonistica 2020 dell’Atletica L’Aquila, che seppur tra le mille difficoltà di rimodulazione dell’attività sportiva, dovuta all’emergenza Covid, ha preso parte a tutte le gare istituzionali della Federazione atletica leggera, ha organizzato manifestazioni al campo di atletica leggera “Isaia Di Cesare” e ha cercato di supportare così la comunità, di apportare quel senso di normalità ad una sempre più complicata routine quotidiana e di assicurare una continuità attraverso la gestione delle persistenti re-inquadrature e cambiamenti.



Stefano Castellani

