L'Aquila, sparatoria nel cuore della notte dopo un furto: ferito un agente

L’AQUILA – Sparatoria all’Aquila, nel cuore della notte.

Il fatto, i cui contorni sono ancora poco chiari, si è verificato in zona ovest. A quanto è stato possibile ricostruire, ma le attività d’indagine sono in corso e nuovi particolari potrebbero presto emergere, c’è stato un tentativo di furto nella zona di uno dei ristoranti più rinomati della città, “Casale Signorini”.

I banditi, a bordo di un’auto rubata, sarebbero poi fuggiti e non si sarebbero fermati a un posto di blocco della Polizia.

A quel punto gli agenti avrebbero sparato alcuni colpi di arma da fuoco, nella zona delle ruote dell’auto.

Un proiettile, per cause da accertare, avrebbe ferito uno degli agenti, probabilmente di “rimbalzo”. L’uomo si è fatto medicare, le sue condizioni non sono gravi.

La refurtiva, circa 10 mila euro, è stata recuperata.

(Notizia in aggiornamento)