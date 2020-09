L'AQUILA - Allarme, in serata, all'Aquila. E' scattata un'operazione di ricerca per una donna scomparsa. Si tratta, dalle prime informazioni assunte, di una 46enne che si sarebbe allontanata da una struttura di riabilitazione psichiatrica. Sono in campo i vigili del fuoco e anche i carabinieri.



