L’Aquila, nuova rissa tra extracomunitari per il controllo dei parcheggi dell’ospedale

di Stefano Dascoli

L’AQUILA - Una nuova rissa tra extracomunitari, l’ennesima, si è verificata stamattina intorno alle 8,30 nel parcheggio dell’ospedale, nell’area retrostante l’edicola. Quattro persone di colore sono venute alle mani, in particolare in tre hanno aggredito un ragazzo. Le grida hanno richiamato l’attenzione di due donne che sono intervenute per cercare di placare gli animi. La discussione, però, è andata avanti anche successivamente. Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere. Gli extracomunitari cercano di spartirsi il controllo delle aree parcheggio per racimolare qualche euro da chi ne fruisce, ma spesso e volentieri ciò diventa causa di turbolenze. Una situazione che è già stata posta all’attenzione dell’azienda sanitaria locale.

Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:00



