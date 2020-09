L'Aquila, donna investita al Torrione: trasportata in ospedale

L'AQUILA - Una donna di una sessantina d'anni è stata investita, nel primo pomeriggio di oggi, in zona Torrione, all'incrocio tra via Alessandra Volta e via Cardinale Mazzarino. A quanto è stato possibile ricostruire, la donna era appena uscita da un edificio della zona. A bordo dell'auto che l'ha investita un uomo di mezza età. Le condizioni della donna sono apparse subito serie. Sul posto sono intervenuti il 118 per il trasporto in ospedale e i vigili urbani per i rilievi.



