L'Aquila, incidente sulla statale 17: grave un motociclista

L'AQUILA - Un grave incidente si è verificato prima delle 18 lungo la strada statale 17, nei pressi di Poggio Picenze. Una moto è finita contro un'auto che stava svoltando. L'urto è stato molto violento. Il motociclista è stato sbalzato per diversi metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Viste le condizioni del ferito, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Lungo la via si sono create lungo file.



(Notizia in aggiornamento) Ultimo aggiornamento: 19:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA