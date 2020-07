L'AQUILA - Incidente questa mattina all'Aquila, nella zona della scuola sottoufficiali della Guardia di Finanza: un'auto è finita fuori strada, per cause in via di accertamento, si è scontrata con le barriere di protezione di un piccolo ponte. Sulla vettura c'erano cinque occupanti, tre di loro sono finiti in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.



