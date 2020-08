L'Aquila, dalla cresta del monte al rogo: tubo di 900 metri per spegnere l'incendio

Ultimo aggiornamento: 10:58

L'AQUILA - Un tubo lungo 900 metri,che viene costantemente rifornita, sulla cresta del monte Pettino. E' la strategia degli operatori, Protezione civile e vigili del fuoco, per tentare di porre la parola fine a un, dalle 14 di venerdì 31 luglio.dunque, con il supporto dei canadair dall'alto per domare le fiamme che continuano a imperversare nel cuore di, nella "gola" in corrispondenza diAncora ieri notte fiamme alte e ben visibili e il fumo acre in tutta la città.Stamattina, fin dalle 6,Mentre a terra volontari di Protezione civile e vigili del fuoco tentano di bonificare il suolo e di far arrivare acqua con la cisterna. Impresa ardua: in alcuni punti il sottobosco supera i 50-60 centimetri e questo fa sì che l'incendio covi a lungo prima di riaccendersi.Senza lail semplice gettare acqua non sortisce gli effetti sperati.Nel frattempo un canadair è all'opera anche sulanche qui le fiamme si sono riaccese in alcuni punti, sebbene tutto venga giudicato sotto controllo.