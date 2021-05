Ladri nella rosticceria: danni alla struttura, rubate birre, il decoder e un saturimetro

L'AQUILA - Furto nella storica rosticceria “Da Stefania” che si trova in una struttura di legno dal dopo sisma in viale della Croce Rossa.

Ieri l’attività era rimasta chiusa per cui non si sa quando è stato commesso in realtà il furto.

Si sono introdotti attraverso una finestra di legno che è stata spaccata e danneggiata e sono stati rotti anche i tavolini all’interno dell’attività.

Non c’era denaro contante in cassa se non qualche spiccio ma chi è entrato ha rubato birre in grande quantità, le casse della televisione, il decoder, un saturimetro e un orologio che era stato lasciato lì.

Non un grandissimo danno dal punto di vista economico, ma sicuramente uno sfrego ad imprenditori che lavorano con grande spirito di sacrificio in città. L’amara scoperta questa mattina.

Sarà sporta denuncia.

