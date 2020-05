L'Aquila sorvolata dalle Frecce tricolori: in tanti con la testa all'insù

L'AQUILA - Con qualche minuto di ritardo rispetto alle 15.28 annunciate, le Frecce tricolori, la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare, hanno sorvolato L'Aquila.

In migliaia si sono appostati lungo le strade e nei punti strategici per immortalare l'atteso passaggio. Tantissimi anche in Piazza Duomo (con qualche critica in Rete per il rischio assembramento).



Le Frecce Tricolori in questi giorni stanno toccando tutte le regioni italiane, sorvolando i capoluoghi ed abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e ripresa, in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica.