L'Aquila, è morta l'avvocato Isabella Di Benedetto

L’AQUILA – E’ morta, all’età di 49 anni ancora da compiere, l’avvocato Isabella Di Benedetto.

Era stata ricoverata in una clinica a Roma per un malore sopraggiunto un paio di settimane fa. Sono ancora da accertare le cause esatte.

Era sposata e aveva una figlia. Era un bravo avvocato civilista, curata molto gli aspetti delle vertenze sindacali.

Era la sorella di Pietro, direttore generale dell’Università aquilana.

Ultimo aggiornamento: 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA