Lunedì 15 Aprile 2024, 07:00

Due stranieri, ritenuti responsabili della rapina ai danni di una anziana donna, sono stati bloccati dalla folla inferocita che li ha circondati mentre i carabinieri li hanno bloccati e arrestati. Qualcuno avrebbe anche tentato di aggredirli nell'attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, ma un paio di ragazzi del paese hanno impedito che ciò avvenisse.

L’AGGRESSIONE

Ieri sera a Scurcola Marsicana una 75enne che passeggiava davanti alla sua abitazione, in via Monte Velino, è stata rapinata degli orecchini e di un collier che indossava. È anche caduta per terra per impedire la rapina e per fortuna non ha riportato nessuna ferita. La donna in preda al terrore ha chiesto aiuto e un vicino, richiamato dalle grida, è subito intervenuto e ha visto i rapinatori che fuggivano. È scattato l’allarme in tutto il paese e in tanti hanno dato la caccia ai fuggitivi che dopo alcune ore sono stati circondati dalla folla e consegnati ai militari dell’Arma che li hanno arrestati perché hanno opposto resistenza al controllo, ma gli inquirenti ritengono siano responsabili anche della rapina nei confronti della 75enne. Gi arrestati sono tunisini - M. S. e S.M., rispettivamente di 22 e 23 anni - e sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Avezzano in attesa della convalida dell’arresto.

IL COMMENTO

Ieri il sindaco, Nicola De Simone ha espresso gratitudine a nome di tutta l’amministrazione: «Grazie all’intervento dei carabinieri e al coraggio di alcuni giovani di Scurcola, sono stati arrestati due ladri responsabili di vari furti nel paese. La collaborazione tra comunità e forze dell'ordine ha dimostrato la sua efficacia nel garantire la sicurezza della zona. Un grande ringraziamento ai carabinieri e ai giovani di Scurcola per il loro impegno». Alcuni giovani del posto raccontano: «Da un paio di giorni erano stati segnalati in paese due giovani stranieri che si aggiravano intorno alle abitazioni con fare sospetto. E così un gruppetto di noi ha deciso di mettersi alla ricerca degli stranieri anche perché erano avvenuti alcuni furti in abitazioni. E proprio l’altra sera li abbiamo intercettati nei pressi del comune e li abbiamo inseguiti e circondati». Da una prima ricostruzione sembra che quasi tutto il paese sia stato richiamato al momento dell’arresto: i due tunisini sono stati completamente circondati dalla folla per impedirne la fuga in attesa dei militari. All’arrivo delle due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo i giovani tunisini hanno tentato di opporre resistenza e per questo è scattato l’arresto. Le indagini dei militari stanno cercando di accertare se sono anche i responsabili della rapina ai danni della donna, come si sospetta. Sembra che alcune foto scattate da un cittadino e le immagini della videosorveglianza del comune confermerebbero le responsabilità dei due stranieri che al momento del fermo si sono rifiutati di parlare. Ma per adesso c'è solo il sospetto nei loro confronti.