Nasce il primo gelato artigianale tutto dedicato ai cani. Lo presenterà Michele Morelli, ideatore, insieme a Gianmarco Bottino, del progetto “da Carolina & Gina” la gelateria e latteria a chilometro zero che punta tutto sulla qualità delle materie prime.



L’evento si terrà sabato 6 giugno, a partire dalle ore 16, in piazza Duomo all’Aquila.



Il gelato per cani è stato studiato appositamente da nutrizionisti specializzati del settore. Ha caratteristiche particolari e, ovviamente, può essere consumato anche dalle persone.



Nel corso del pomeriggio sarà offerto il gelato a tutti gli amici a quattro zampe che parteciperanno.

All'evento sarà presente il medico veterinario Cristiana Graziani. La giornata sarà impreziosita dalla presenza di "Junior", il cane Pastore Abruzzese più bello d'Italia.