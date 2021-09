Cocaina negli ovetti: denunciato albanese di 31 anni

Giovedì 23 Settembre 2021, 20:07

Dosi di cocaina nascoste nel contenitore delle sorprese degli ovetti Kinder. Sostanza già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. Nel corso di un servizio anti droga, i carabinieri della stazione di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, hanno intercettato e poi denunciato un giovane albanese, L.T. di 31 anni, residente nella cittadina costiera. Il giovane, durante la perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 6 bustine termo-sigillate per un totale di 3 grammi di stupefacente.