Teramo, addio a Tonino De Ruvo: Maestro di “Ddubbotte”

Un malore improvviso ha portato via Tonino De Ruvo. L’uomo, originario di Teramo, precisamente della frazione Cona, era noto in tutta la provincia come un esperto maestro di “ddubbotte”. Secondo quanto si è appreso, avrebbe avvertito un malessere nella sua abitazione nel pomeriggio di ieri, perdendo poi conoscenza. Tempestivamente soccorso dai familiari e dal personale del servizio 118, è stato trasportato all’ospedale Mazzini.

Purtroppo, nonostante gli sforzi, è giunto in condizioni disperate. La sua famiglia ha preso la coraggiosa decisione di donare gli organi, e il prelievo, molto probabilmente, avverrà nelle prossime ore. Tonino era estremamente amato, non solo dalla comunità, ma anche dai suoi colleghi. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere la sua passione per la musica “ddubbotte”.