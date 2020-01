Abruzzo, i redditi dei parlamentari: il più ricco è Castaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ il vastese Gianluca Castaldi, imprenditore di professione, il parlamentare eletto in Abruzzo più ricco. Nel 2019, con riferimento ai redditi percepiti nel 2018, il senatore ha dichiarato 160.838 euro. Ieri sui siti Internet di Camera e Senato sono stati caricati i primi documenti contabili dei singoli eletti. Per quanto riguarda l’Abruzzo, partendo dai deputati, il rosetano Giuseppe Bellachioma (Lega), amministratore d’azienda, ha dichiarato 106.223 euro. Andrea Colletti, Movimento Cinque Stelle, avvocato pescarese, 115.649 euro. La giuliese Valentina Corneli, pentastellata, anch’ella avvocato, 76.042. L’altra pentastellata Carmela Grippa, foggiana, ma eletta in Abruzzo, di professione responsabile acquisti nel settore dei trasporti, ha dichiarato 78.047 euro.L’aquilana del Pd, Stefania Pezzopane, si è attestata a 100.271 euro. Gianfranco Rotondi, giornalista, eletto in Abruzzo con Forza Italia, ha dichiarato 98.927 euro. Antonio Zennaro, eletto a Teramo con il Movimento Cinque Stelle, funzionario della previdenza, ha dichiarato 95.119. Non risultano ancora disponibili i dati di Camillo D’Alessandro, commercialista di Italia Viva, Daniele Del Grosso (M5s), Luigi D’Eramo (aquilano della Lega), Antonio Martino (Popoli, eletto con Forza Italia), Daniela Torto (Movimento Cinque Stelle di Chieti), Gianluca Vacca (insegnante, Pescara, ex sottosegretario del Movimento Cinque Stelle).Per quanto riguarda il Senato, dopo Castaldi il più “ricco” è il giornalista Primo Di Nicola, nativo di Castellafiume, giornalista: ha dichiarato 150.587 euro. Il docente di Politica economica eletto in Abruzzo con la Lega, Alberto Bagnai, ha dichiarato 120.189 euro. L’ex governatore del Pd, Luciano D’Alfonso, eletto nelle file del Pd, si è attestato a 106.978 euro. L’imprenditrice di Sulmona, Gabriella Di Girolamo, del Movimento Cinque Stelle, ha dichiarato 86.318 euro. Nazario Pagano, avvocato e coordinatore regionale di Forza Italia, nel 2018 ha percepito 129.556 euro. Infine il senatore Gaetano Quagliariello, docente, eletto nel collegio dell’Aquila, ha dichiarato 92.596 euro. S. Das.