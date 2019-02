Elezioni Abruzzo, tutte le preferenze. Il più votato è Pettinari (M5S)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante il risultato deludente del suo partito in Abruzzo, l'ex consigliere regionale del M5S ed ex responsabile provinciale di Codici Abruzzo, Domenico Pettinari, è il candidato consigliere alla Regione Abruzzo più votato, con 9.563 preferenze. A poche sezioni ancora da scrutinare precede di circa cinquecento preferenze il sindaco di Campli (Teramo), Pietro Quaresimale (Lega) che ha totalizzato oltre 8.700 voti, l'assessore all'Ambiente del Comune dell'Aquila, Emanuele Imprudente (Lega), con 8.269 preferenze, e l'ex sindaco di Ancarano (Teramo), Emiliano Di Matteo (Lega) con oltre 8.200 voti.Più distaccati, con 6.681 preferenze, il consigliere comunale di Pescara, Vincenzo D'Incecco (Lega), e con oltre 6.600 voti il coordinatore provinciale di Chieti della Lega, Nicola Campitelli; di poco sopra le seimila preferenze l'assessore comunale di Notaresco (Teramo), Antonio Di Gianvittorio (Lega) e il capogruppo uscente di Fi in Regione, Lorenzo Sospiri (6.012); per il vicesindaco dell'Aquila, Guido Quintino Liris (FdI), 6.066 preferenze.Nel centrosinistra tra i più votati si segnalano l'ex assessore regionale all'Agricoltura e Caccia, Dino Pepe, con quasi cinquemila voti, l'ex assessore regionale alla Sanità e Bilancio, Silvio Paolucci, con oltre 4.500 preferenze, l'ex consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, con 4.498 preferenze, il vicesindaco di Pescara, Antonio Blasioli con3.763 voti.