Abruzzo, il governatore Marsilio: «Otto ricoverati su dieci sono no-vax»

La crescita dei ricoveri per Covid in Abruzzo era stata in parte prevista e negli ultimi giorni le Asl hanno aumentato per quanto possibile la disponibilità. Tuttavia, come ricorda il presidente della Regione, Marco Marsilio, su dieci pazienti ricoverati sul territorio otto sono no vax. «Il dato reale è che tra Natale e Capodanno avevamo una media di 5-600 positivi al giorno che è schizzata rapidamente prima a tremila e poi a cinquemila nel giro di pochi giorni e in 10-15 giorni abbiamo più che raddoppiato i posti letto occupati. In terapia intensiva, poi, il 78% delle persone ricoverate in questa area non sono vaccinate - sottolinea Marsilio - In Abruzzo abbiamo circa il 10% della popolazione non vaccinata che occupa quasi l’80% dei posti in terapia intensiva».

Per quanto riguarda il vaccino, Marsilio ricorda che si tratta di «uno strumento formidabile per contenere il peso di questa malattia e le conseguenze anche sociali di questa malattia».