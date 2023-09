In auto con la squillo, provoca un incidente e scappa a piedi: non voleva farsi identificare

Finisce contro il guardrail in autostrada e fugge per le campagne a piedi per evitare di essere identificato dalla polizia stradale, lasciando al posto passeggeri una escort marocchina residente nel pescarese ferita, seppur in modo lieve. Una vicenda ancora tutta da chiarire quella avvenuta l’altra notte in Abruzzo lungo l’A25 tra Pratola Peligna e Cocullo, dove una Citroen C3 presa a noleggio è andata completamente distrutta contro il guardrail.

Un incidente dovuto probabilmente al fondo stradale bagnato, ma le cui conseguenze, più che i danni all’auto, potevano forse essere di natura “familiare”.

L’uomo, infatti, è fuggito dal luogo dell’incidente probabilmente per evitare di essere scoperto dalla moglie, anche se gli inquirenti non escludono che abbia evitato l’identificazione per motivi legati all’assunzione di alcol o droga. Fatto è che in piena notte ha mollato l’auto e la sua accompagnatrice sulla strada, dandosi alla macchia tra le campagne. La donna è stata quindi soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale di Sulmona, da dove dopo le prime cure ha deciso di andare via firmando le sue dimissioni. Dell’uomo, per il momento, ancora nessuna traccia.