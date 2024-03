Regionali, Marsilio e D'Amico chiudono la campagna elettorale all'Aquila oggi alle 18

Oggi ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni d'Abruzzo, diventate dopo la vittoria di Todde (centrosinistra) in Sardegna un caso nazionale, analizzate sotto ogni punto di vista da tv e quotidiani. Marco Marsilio (centrodestra, governato uscente) e Luciano D’Amico (Campo largo, ex rettore dell'università di Teramo) chiuderanno la campagna elettorale all'Aquila, quasi alla stessa ora, intorno alle 18 di oggi. Marsilio alle 18.30, con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (che prima visiterà i siti archeologici di Alba Fucens e Fossa) alla Villa Comunale, di fronte all’Emiciclo che è oggetto della contesa politica; D’Amico con la neo governatrice sarda Alessandra Todde all’auditorium del Parco.

Marsilio ha scelto di farsi accompagnare, in questo ultimo comizio prima delle urne, dal ministro Sangiuliano, ma anche da quattro governatori: Francesco Rocca (Lazio), Francesco Acquaroli (Marche), Donatella Tesei (Umbria) e Francesco Roberti (Molise). Ci saranno, inoltre, due sottosegretari: l’aquilana Fausta Bergamotto (Imprese e Made in Italy) e Lucia Albano (Mef). Non sono da escludere interventi a distanza della premier Meloni.