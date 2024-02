Elezioni regionali: arrivano Meloni, Salvini, Schlein e Tajani

A mendo di due settimane dalle elezioni regionali, arrivano in Abruzzo i leader politici nazionali, pronti a rafforzare e sostenere il proprio gruppo e l’intera coalizione. Oggi inizia la calata dei big con Matteo Salvini a Pescara e Chieti e il ministro Orazio Schillaci all'Aquila.

Il calendario

Per il centrosinistra “allargato”, guidato dall’ex rettore dell’Università di Teramo e già presidente della società unica di trasporto abruzzese (Tua), Luciano D’Amico, tra i big scenderà in campo il deputato e leader del M5s, Giuseppe Conte. L’ex premier sarà in provincia dell’Aquila il 29 febbraio e chiuderà la giornata al Castello Orsini di Avezzano. Per la colazione “Abruzzo Insieme” sono poi attesi il leader di Azione Carlo Calenda, che sarà all’Aquila il 4 marzo, e la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Pescara il 7 marzo.

Per il centrodestra, guidato dal governatore uscente di Fratelli d’Italia Marco Marsilio, ci sarà invece il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Chieti, al Palazzo della Provincia, per incontrare gli elettori e i candidati della Lega e a Pescara, presso l’Aurum Largo Gardone Riviera, per l’appuntamento con “L’Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e in Abruzzo”. Ad annunciarlo è stato il segretario regionale della Lega e sottosegretario di Stato al Masaf Luigi D’Eramo: «Dopo la visita dell’8 febbraio scorso all’Aquila per presentare i candidati delle quattro liste, Salvini torna in Abruzzo per un momento di incontro e confronto e per rinnovare il solido legame che ha con la nostra regione, in cui la Lega vuole continuare ad essere determinante». Il 5 marzo sarà poi la volta dei tre principali leader dell’attuale maggioranza: il premier Giorgia Meloni e i ministri Antonio Tajani e Salvini saliranno sullo stesso palco a Pescara per rafforzare il fronte del centrodestra, che si mostra dunque unito e coeso. Infine questa mattina visita del ministro della Salute Orazio Schillaci all’Aquila.