Coronavirus, altri 16 casi positivi: 5 in provincia dell'Aquila, 7 a Teramo

L'AQUILA - Oggi in Abruzzo si registrano 16 nuovi casi positivi al coronavirus: 5 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Teramo, 7 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Non ci sono nuovi decessi. I ricoverati sono 24 ricoverati, di cui uno in terapia intensiva. Sono 189 le persone in isolamento domiciliare, 2827 i dimessi/guariti. Gli attualmente positivi sono 203, i test complessivi 136214. © RIPRODUZIONE RISERVATA