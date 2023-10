Abruzzo, cani e gatti potranno essere sepolti con i loro padroni: c'è la legge

Anche in Abruzzo si potrà essere sepolti con il proprio animale grazie alla legge, appena approvata, che permette la tumulazione per gli animali d'affezione con i propri padroni. «Gli animali domestici sono parte integrante di moltissime famiglie non solo per compagnia, ma come supporto emotivo o funzionale - spiega il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D'Incecco, primo firmatario del dispositivo - Gli animali svolgono dunque un ruolo fondamentale nella quotidianità. Per questo la sepoltura congiunta è un servizio che la Regione doveva assicurare, finalmente oggi è legge.

«Grazie al lavoro della Lega l'Abruzzo - aggiunge - si mette alla pari con le altre regioni italiane per consentire la

sepoltura degli animali d'affezione, come cani e gatti, assieme e vicino ai loro proprietari, ovviamente in una teca separata, nei cimiteri comunali. Questa legge - conclude il consigliere - non costa un solo euro alle casse della Regione, ma è un valido sostegno alle tante famiglie che non hanno la possibilità di accedere ai “cimiteri per animali d'affezione”».