ROCCARASO Lungo weekend di campionati Interregionali giovanili a Roccaraso.Ben 220 gli iscritti provenienti da diverse regioni del centro sud Italia.Di seguito, i podi centrati dagli atleti abruzzesi, oltre ai tanti piazzamenti tra i primi dieci delle varie classifiche.Slalom Giovanni Scalisi 3 classificato Cuccioli 2 M Sci Club Ovindoli Tre NeviLavinia D’Amico Cucchiella 3 classificata Cuccioli 2 Sci Club Ovindoli Tre NeviFrancesca Canzoni Cuccioli 2 F1 classificata Sci Club Ovindoli ExtremeElena Di Stefano baby 2 femminile prima classificata slalom speciale sabato, terza classificata supergigante domenica Sci Club Campo Felice - Rocca di CambioSebastiano Cirrincione, secondo posto slalom sabato, secondo posto nel gigante di oggi Cuccioli 2 M Sci Club EurBaby 1 f: Sofia Mummolo 3 in giganteBaby 2 f: Vittoria Chiodi 3 in specialeCuccioli 2 m: Gabriele Brunozzi 3 in giganteTutti tesserati Mountain Project 360.Prossima gara, domenica 2 febbraio: è in programma il Gran Prix Giovanissimi a Campo Felice.