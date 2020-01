A14 bloccata per il contro esodo: 10 km di coda, al via richieste di rimborso pedaggi

Traffico intenso sull'A14 per il contro esodo dopo le vacanze in aggiunta al sequestro dei viadotti. Dieci chilometri di coda, in direzione nord, dove a causa delle code c'è stato anche un tamponamento senza conseguenze significative. La Regione Abruzzo nel far sapere che la Protezione Civile si sta mobilitando in previsione di possibili criticità nei giorni 5/6 febbraio, controesodo natalizio, aveva consigliato «a chi dovrà rimettersi in viaggio di valutare un anticipo della partenza alla mattinata di sabato 4 o un posticipo a martedì 7».

Aspi ha attivato un «piano straordinario per assistere e informare gli automobilisti nei giorni di rientro dalle festività» in cui è previsto traffico autostradale intenso in direzione nord, anche a causa dei viadotti sequestrati dall'autorità giudiziaria sull'A14, in particolare tra Vasto (Chieti) e Porto Sant'Elpidio (Fermo). Il «Mit e gli enti interessati sono stati allertati dalla società», fa sapere Aspi, «in caso di code significative per i restringimenti, dall'8 gennaio sarà possibile chiedere rimborsi del pedaggio» lungo le tratte A14 oggetto dei sequestri.



