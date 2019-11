Ambulanze del 118, i Nas scoprono carenze igienico-sanitarie e organizzative

PESCARA - Presenza di gas medicali con data di scadenza oltrepassata e dispositivi antincendio con date di ultimi controlli superate. È quanto hanno scoperto su alcune ambulanze i Carabinieri del Nas di Pescara, impegnati in una serie di controlli sui servizi di emergenza attivi in Abruzzo.



I militari hanno ispezionato diverse postazioni territoriali del servizio 118, constatando, in alcuni casi, precarie condizioni igienico-sanitarie, strutturali e organizzative. I responsabili dei presidi sono stati tutti segnalati all'autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza. Le principali carenze sono state tempestivamente sanate.