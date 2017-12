Voto il 4 marzo, campagna al via: il Colle e la carta Gentiloni per garantire la stabilità

di Marco Conti

Non siamo alla sfiducia costruttiva, perché le Camere sono state sciolte, ma il concetto espresso ieri mattina più volte da Paolo Gentiloni sul «governo che governerà» sino a quando non ce ne sarà un altro, è esattamente la linea che il Quirinale ha costruito in quest'ultimo anno di legislatura e che ieri Paolo Gentiloni ha nuovamente condiviso con Sergio Mattarella quando è salito al Quirinale per la controfirma del decreto di scioglimento. Con la convocazione delle elezioni per il...