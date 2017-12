Gentiloni, dalla concorrenza al bonus nido le riforme del suo governo

Ecco, punto per punto, una sintesi degli atti del governo Gentiloni



ECONOMIA



Legge di Bilancio e Manovrina di primavera: conti in ordine senza alzare le tasse



Sterilizzate le clausole di salvaguardia: no aumenti Iva e accise



Piano investimenti, 47 miliardi in 15 anni



Legge sulla concorrenza



Misure Salva risparmio



Interventi periferie: Bando per 120 comuni capoluogo e città metropolitane, quasi 4 miliardi di euro di fondi complessivi



Decreto Sud





SOCIALE-LAVORO



Reddito d’inclusione e lotta alla povertà



Ape social/Ape precoci/Ape volontaria



Anticipo pensione per lavori gravosi



Buona scuola, decreti approvati



Bonus nido, Bonus mamme



Abolizione dei voucher



Rinnovo del Contratto agli statali (dopo quasi 10 anni)





DIRITTI



Conclusione iter unioni civili con decreti legislativi



Legge sul biotestamento



Introduzione del reato di tortura



Legge sui minori stranieri non accompagnati





ESTERI



G7 Taormina, dichiarazione lotta al terrorismo



60° Trattati di Roma, Dichiarazione di Roma



Vertice dei Balcani a Trieste



Seggio in Consiglio di sicurezza Onu



Accordi con Libia su immigrazione, riapre ambasciata italiana in Libia



Gabriele Del Grande libero





RIFORME



Riforma processo penale



Riforma protezione civile



Riforma Terzo settore e servizio civile universale



Riforma PA, licenziamenti disciplinari, lavoro agile



Piano triennale digitale





SICUREZZA



Nuove norme su immigrazione e nuovi poteri ai sindaci per il decoro (Decreto Minniti)



Decreto terremoto e norme per la ricostruzione



Casa sicura





SANITA’



Aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di assistenza che non avveniva da 15 anni



Provvedimento su obbligatorietà dei vaccini



Battaglia per Milano sede dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), persa al sorteggio



