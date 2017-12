Elezioni, nasce "Civica Popolare": Lorenzin guida la lista dei centristi al fianco del Pd

di Marco Conti

Torna la Margherita, ma stavolta non c’è Francesco Rutelli alla guida del partito di centro, ma Beatrice Lorenzin. “Civica Popolare”, questo il nome del partito che ha nel simbolo la Margherita, è frutto dell’unione tra Ap, Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, Italiapopolare e Idv. E’ “il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione europeista e riformista, per fronteggiare ogni deriva populista e proseguire sul sentiero della ricostruzione civile, sociale e materiale del Paese”, sostiene la ministra della Salute che di fatto conferma la volontà di alleanza con il Pd di Matteo Renzi.



Sull’utilizzo del simbolo e possibili polemiche, mette le mani avanti Lorenzo Dellai che nel 1998 mise a disposizione del Partito Popolare il simbolo appena usato nelle elezioni regionali del Trentino.



“Non nasce nessuna Margherita 2.0. Quella esperienza politica nazionale è confluita nel Pd e nessuno intende né potrebbe riproporla oggi. Più semplicemente - sostiene Dellai - ho messo a disposizione della lista “Civica Popolare” che stiamo costruendo assieme ad altri soggetti di area centrista il simbolo della Margherita Trentina di fine anni novanta, che è graficamente e giuridicamente diverso da quello di “Democrazia è Libertà-La Margherità” che si accompagnerà ad altri simboli. Il senso - continua Dellai - è invece quello di richiamare una esperienza civico-territoriale e di simboleggiare la convergenza di diverse sensibilità attorno ad un progetto politico comune, nell'ambito della coalizione del centro sinistra”.

Venerd├Č 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA