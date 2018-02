M5S, Dessì: «Io rinuncio? Ho firmato un foglio ma non ho capito cosa c'era scritto»

di Lorenzo De Cicco

Signor Dessì, può farci capire esattamente cosa le ha fatto firmare Luigi Di Maio per «rinunciare alla candidatura e in ogni caso all'elezione alla carica di senatore», come ha scritto sulla sua pagina Facebook il leader M5S? «Non posso farlo capire, perché non l'ho capito neanche io», ribatte Emanuele Dessì, il grillino candidato dal M5S a Palazzo Madama con un posto blindato a Latina, a cui Di Maio ha chiesto un «passo indietro» quando si è scoperto che vive in...