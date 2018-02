Di Maio attacca il Pd sugli impresentabili: «Hanno preso soldi da Buzzi»

Si accende lo scontro tra Di Maio e Renzi sui candidati impresentabili. Dal palco di Nuoro, il capo politico dei 5 stelle attacca il segretario del Pd: «Renzi ci dice che noi abbiamo candidato nelle nostre liste un amico degli Spada. Rispondo io: ma lo dici proprio tu che hai preso i soldi da Buzzi e da mafia capitale per le elezioni?», ha detto Di Maio raccogliendo gli applausi di centinaia di sostenitori del Movimento. «Renzi - ha scritto Di Maio in un post su Facebook - anziché ritirarli e chiedere scusa ha deciso di difendere la sua truppa di impresentabili». Il leader di M5s elenca poi i candidati del Pd che risultano indagati o rinviati a giudizio.



«Renzi - aggiunge poi nel post - si permette di fare la morale a noi sulle amicizie di un candidato che ha preso l'impegno a rinunciare a candidatura ed elezione, lui che é segretario di un partito che ha preso migliaia di euro da Buzzi di mafia capitale che infatti ha partecipato a una cena di finanziamento del Pd. Proprio lui, che è segretario di un partito che in 4 anni ha ricevuto 9 milioni di euro di finanziamenti che nessuno sa da dove vengono (da gente come Buzzi?).



Lui che ha spifferato a De Benedetti il decreto sulle popolari che ha permesso all'editore di Repubblica un plusvalore di 600.000 euro alla faccia dei risparmiatori sul lastrico. Lui che non ha detto una parola sui candidati impresentabili del suo vero alleato Berlusconi». «Ci risparmi le sue parole - conclude - gonfie di retorica e ipocrisia. Ci dica quanti soldi gli ha dato Buzzi dei 9 milioni di euro arraffati dal Pd che non hanno un nome e un volto e ritiri gli impresentabili».

