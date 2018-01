Centrodestra-M5S, battaglia al Sud. Indecisi ancora su: 37,5%

di Enzo Risso*

Il conto alla rovescia verso le elezioni è iniziato. A quarantacinque giorni dalle urne, l’elemento più preoccupante è la quota di persone che, per il momento, non ha deciso se andare a votare e per chi votare. Gli indecisi sono il 37,5%, ovvero circa 18 milioni di italiani. Le stime di voto, pertanto, possono subire, nel corso della campagna elettorale, dei mutamenti, in ragione dello sciogliersi della riserva da parte degli elettori indecisi. Altro dato da rilevare è quello che riguarda il Mezzogiorno, che...