Berlusconi: «Se io a palazzo Chigi, Salvini al ministero dell'Interno»

«Se io andassi a palazzo Chigi penso che Salvini possa scegliere e lui essendo un centravanti di sfondamento potrebbe andare al ministero dell'Interno». Lo afferma Silvio Berlusconi a L'aria che tira su La7. «Nel 2008 sono stato tradito da alleati sleali. Oggi è diverso, Salvini è molto concreto e la Meloni per anni è stata con me al governo. Abbiamo un programma comune che firmeremo oggi o nei prossimi giorni. Se io non sarò al governo ci sarà un premier capace di dirimere i contrasti. Io ho anche un nome nel cassetto». Lo afferma Silvio Berlusconi a L'aria che tira su La7.



LEGGE FORNERO «L'unico punto del programma su cui abbiamo da discutere» con la Lega di Salvini è la legge Fornero: «lui vuole inserire l'abolizione totale della legge, è per l'azzeramento della legge, noi, invece, insistiamo che sia scritto azzeramento delle parti negative e degli effetti negativi».



EURO «Non possiamo uscire dall'euro e anche Salvini ne è assolutamente convinto. Credo che usi questo strumento diplomaticamente per far paura all'Europa, perchè se ci fosse un'altra uscita dopo la Brexit, l'Ue sarebbe fallita».



Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:45