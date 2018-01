Giulia Bongiorno: «Io con la Lega? Non sono una riciclata, anche Andreotti oggi sarebbe d'accordo»

di Mario Ajello

Giulia Bongiorno, dall'aldilà Giulio Andreotti non starà credendo a ciò che accade: la sua avvocatessa che diventa super-candidata, ed eventualmente ministra, della Lega. Sta dando un dispiacere al Divo Giulio? «Nient'affatto. Andreotti era una persona senza pregiudizi e molto concreto. Siccome la Lega di Salvini, per prima cosa, ha il pragmatismo nella sua politica, credo che ad Andreotti la mia scelta sarebbe piaciuta». Ma scusi: i leghisti non sventolavano il cappio contro Andreotti e contro la...