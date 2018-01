Berlusconi pensa a Salvini come ministro dell'Interno, Martina: c'è da aver paura

di Marco Conti

«Salvini al ministero dell'Interno? Avrei paura a pensare che la sicurezza dell'Italia venga data in mano a chi fa solo della pericolosa propaganda. In quel ruolo in particolare serve gente seria e preparata come ha dimostrato Marco Minniti in questo periodo». Maurizio Martina, vicesegretario del Partito democratico, replica all’idea di di Silvio Berlusconi di dare al segretario della Lega il Viminale in caso di vittoria del centrodestra.



Un modo che Berlusconi usa, quello di assegnare le cariche, per dimostrare di essere ancora in grado di dare le carte nel centrodestra, ma che al Nazareno - sede del Pd - prendono sul serio. In realtà il segretario del Carroccio coltiva ambizioni più alte. Salvini punta a palazzo Chigi attraverso un’egemonia leghista su tutta la coalizione e non pensa di farsi cuocere in un incarico ministeriale prima di aver raggiunto l’obiettivo.

Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:44



