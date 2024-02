Viterbo, un incendio nella notte devasta la tipografia Union Printing

Un violento incendio ha devastato l'impianto di stampa della Union Printing lungo la Cassia Nord, al chilometro 87, poco prima della mezzanotte scorsa. Le fiamme, partite da una delle macchine da stampa all'interno dell'azienda, è stato segnalato da due addetti, che hanno allertato i soccorsi prima di essere trasferiti per accertamenti al pronto soccorso di Belcolle. Sono rimasti sempre coscienti.

Per domare le fiamme, i vigili del fuoco hanno dovuto forzare le serrande esterne dell'impianto per accedere all'interno. Tre autobotti, un'autoscala e l'unità specializzata per gli autorespiratori hanno affrontato l'emergenza, con l'arrivo tempestivo dei pompieri della sede centrale di Viterbo e dei colleghi di Gradoli. Grazie al loro intervento, poco dopo l'una, l'incendio è stato finalmente domato.

L'area circostante è stata presidiata da tre ambulanze e unità di polizia e carabinieri.

Le cause esatte dell'incendio restano al momento oscure e soggette a ulteriori approfondimenti.

Il bilancio dei danni deve ancora essere quantificato, ma è presumibile che siano considerevoli data la complessità degli impianti presenti nella struttura della Union Printing. Non è il primo incidente di tale portata che coinvolge la Union Printing: nel novembre del 2011, il deposito di carta della stessa ditta, situato sulla Teverina, venne avvolto dalle fiamme, richiedendo diversi giorni per essere completamente domate a causa della natura del materiale infiammabile