Martedì 21 Settembre 2021, 06:15

Battuta di caccia finisce in tragedia, ferito ventenne di Tessennano. L’inizio della stagione venatoria subito macchiata da un incidente. Due giorni fa si è aperta ufficialmente la stagione di caccia nel Lazio. E nel Viterbese è stato registrato il primo incidente.

Domenica mattina al termine di una battuta nelle campagne intorno alla zona tra Tessennano e Canino un ragazzo è rimasto ferito a una caviglia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Tuscania mentre il gruppo di cacciatori stava riponendo le armi sarebbe partito un colpo accidentale. Colpo finito contro la gamba del 19enne. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato in eliambulanza al pronto soccorso.

Il ragazzo dopo una prima valutazione medica è stato dichiarato non è in pericolo. La pallottola partita avrebbe colpito solo il polpaccio senza lasciare danni profondi. La prognosi è di 15 giorni. Per il cacciatore che avrebbe mal custodito l’arma è scattata la denuncia. I carabinieri che hanno avviato un’indagine hanno anche informato la Prefettura di Viterbo che potrebbe avviare un iter amministrativo. La valutazione spetta agli uffici del prefetto.

Ma il cacciatore denunciato, che involontariamente ha fatto partire un colpo dal suo fucile, rischia la sospensione della licenza di caccia e del porto d’arma per un lungo periodo di tempo.