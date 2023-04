Civita Castellana, riapre il Relais Falisco, meta d'elite. «Sarà ristrutturato in chiave green»

Nuova vita per il Palace Relais Falisco di Civita Castellana. L'albergo realizzato in una struttura del 1600 - ex proprietà dalla nobile famiglia Feroldi - che si trova nel centro storico («dove si respira aria di antica nobiltà») chiuso da tempo a causa del Covid. Dalla prossima estate tornerà ad accogliere i turisti: il 4 stelle darà lavoro a una ventina di dipendenti, mentre è stata progettata un'operazione di rilancio in grande stile. Per trasformare la struttura in una destinazione d'eccellenza.

«Siamo in contatto con una catena alberghiera a cinque stelle dice Filippo Mancini, uno dei proprietari che può garantirci una presenza costante di ospiti, tra chi sceglie per le vacanze Roma o Orvieto e altre località dell'Umbria. Sarà riattivato anche il ristorante. Stiamo effettuando una manutenzione molto accurata per renderlo più efficiente, accogliente e green. Vogliamo contribuire a far crescere anche il nostro territorio, che ha delle bellezze storiche e naturali importanti. Il Duomo e il Forte Sangallo, come Faleri sono punti di notevole attrazione. Così come le altre aree archeologiche».

Tra i progetti c'è anche quello di realizzare una piscina, che si andrà ad aggiungere al centro benessere con vasca idromassaggio e sauna e alla palestra. L'edificio, che è stato ristrutturato in chiave moderna, presenta anche spazi che ricordano il passato, come le scalinate in travertino, le cantine scavate nel tufo, alcuni camini di pregio, un percorso in legno riservato al passaggio delle carrozze ancora intatto, all'interno del palazzo, e angoli suggestivi. Dispone di 43 camere, due suite e tre sale conferenze.

Prima della chiusura è stato punto di riferimento per i consigli di amministrazione di Finmeccanica e Telecom e ha accolto la presentazione della Lamborghini Gallardo, di alcuni modelli di auto dell'Audi e delle ultime produzioni di moto della Bmw.Nella lista degli ospiti del Relais figurano Manuela Arcuri, Alena Seredova, Giulio Tremonti, Luca di Montezemolo e il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio.

«Con cui spesso ho scambiato delle opinioni ricorda Mancini - : una persona sempre disponibile e molto intelligente».

L'hotel è stato utilizzato per le riunioni della maggiori aziende ceramiche del distretto; alcuni appartenenti alla famiglia reale dei Savoia hanno scelto il Relais per le loro vacanze