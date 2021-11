Egitto, l'inaugurazione del Viale delle Sfingi a Luxor

Dopo la traslazione di mummie di faraoni al Cairo dell'aprile scorso, l'Egitto ha inscenato un'altra spettacolare valorizzazione del suo patrimonio archeologico, stavolta a Luxor: in un tripudio di luci, percussioni e bellezze monumentali esaltate da sapienti inquadrature tv, è stato riaperto il famoso «Viale delle sfingi». Antica di quasi 3.000 anni e lunga più di 2.700 metri, la strada appena restaurata collega gli iconici templi egizi di Karnak e Luxor ed è arcinota per le circa 1.200 sfingi tradizionali e criocefale, ossia con corpo di leone e testa di ariete, allineate sui lati. Sulla via larga sette metri hanno sfilato figuranti vestiti da sacerdoti che trasportavano imbarcazioni dorate su portantine, accompagnati da vestali danzanti e portatori di aste luminose.