Barcellona: i cocktail bar migliori della capitale della mixology

di Nicole Cavazzuti

Barcellona, capitale mondiale 2023 del bere miscelato, va ben oltre Sips e Paradiso, ovvero il primo e il quarto miglior bar al mondo secondo la prestigiosa classifica dei 50 World Best Bars 2023. Comprende secret bar nascosti dietro a supermercati e locali raffinati in quartieri emergenti come Las Corts dove si sta sviluppando la nuova scena della mixology. Nel video, gli indirizzi che valgono un viaggio.