Toti a Controcampo: «Poli superati. Avanti al Centro con Renzi, Calenda e settori di FI»

«Il centrodestra è un poco scompaginato da assai prima del voto per il presidente della Repubblica. In questa legislatura non è mai rimasto unito in nessuna delle scelte fondamentali. A sinistra Iv ha un pregiudizio nei confronti dei 5Stelle quasi insuperabile, e lo stesso vale per Azione di Calenda. Le due coalizioni oggi certamente necessitano dunque entrambe di una ristrutturazione profonda». Così Giovanni Toti, intervistato da Massimo Martinelli per Controcampo, la serie di videointerviste ai big della politica realizzate dal direttore del Messaggero.